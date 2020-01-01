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Мангера разрешили задержать для привода в суд – соцсети

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Независимый эксперт выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача, утверждают активисты.
Владислав Мангер скоро может оказаться в суде
Владислав Мангер скоро может оказаться в суде
Телеканал 24

Печерский районный суд города Киева предоставил разрешение на задержание главы Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк,  с целью привода его на заседание. Об этом сообщает организация Кто убил Катю Гандзюк в Facebook в понедельник, 15 июня.

"Независимый эксперт, которого привлекли прокуроры, выяснил, что Мангера можно транспортировать в Киев в присутствии врача. Ведь состояние его здоровья абсолютно позволяет ему путешествовать в столицу", – говорится в сообщении.

Ранее в понедельник стало известно, что Мангера не доставили в суд по причине пребывания в больнице. Его адвокат заявил, что у главы облсовета проблемы с сердцем.

А на прошлой неделе СМИ сообщили, что суд разрешил принудительный привод Мангера по делу Гандзюк. Тогда источник утверждал, что обвинение просит арестовать Мангера за давление на свидетелей.

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Теги: суд, арест, активисты, Екатерина Гандзюк
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Источник: korrespondent.net

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