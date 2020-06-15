Судья полностью удовлетворил ходатайство прокуроров. Активист прописан в воинской части в Одессе и проживает в Киеве, поэтому выполнить требование суда невозможно.

Одесского активиста Сергея Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского суда в Киеве в понедельник, 15 июня.

"Применить к подозреваемому Стерненко Сергею Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - решил судья, а также отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

Домашний арест ему назначили по месту регистрации - на территории воинской части в Одессе. Соблюдать домашний арест там невозможно, говорит Стернено.

Стерненко обратился к протестующим возле суда и заявил, что поедет под дом к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она объяснила ему, как он должен исполнить это решение суда. Сотни протестующих встретили его речь аплодисментами.

Cмотрите фотогалерею: Суд назначил Стерненко круглосуточный домашний арест

Напомним, что ранее сегодня на протесте под Шевченковским судом задержали пять активистов. Один из активистов устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать его, возникла потасовка. Теперь ГБР расследует действия полиции на протесте. В полиции обвиняют активистов в том, что один из них спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали при задержании правонарушителя и нецензурно выражались.

Также сообщалось, что в Киеве участники акции в поддержку Стерненко перекрыли дорогу. Группа поддержки Сергея Стерненко грозит продолжать перекрытие соседних улиц, вплоть до проспекта Победы.

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