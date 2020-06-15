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Суд назначил Стерненко круглосуточный домашний арест

Комментариев: 1
Судья полностью удовлетворил ходатайство прокуроров. Активист прописан в воинской части в Одессе и проживает в Киеве, поэтому выполнить требование суда невозможно.
Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест
Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест
Сергій Стерненко/Facebook

Одесского активиста Сергея Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского суда в Киеве в понедельник, 15 июня.

"Применить к подозреваемому Стерненко Сергею Вячеславовичу меру пресечения в виде домашнего ареста", - решил судья, а также отклонил ходатайство о взятии Стерненко на поруки.

Домашний арест ему назначили по месту регистрации - на территории воинской части в Одессе. Соблюдать домашний арест там невозможно, говорит Стернено.

Стерненко обратился к протестующим возле суда и заявил, что поедет под дом к генпрокурору Ирине Венедиктовой, чтобы она объяснила ему, как он должен исполнить это решение суда. Сотни протестующих встретили его речь аплодисментами.

 

 

Напомним, что ранее сегодня на протесте под Шевченковским судом задержали пять активистов. Один из активистов устроил конфликт с журналистами. Когда полицейские пытались задержать его, возникла потасовка. Теперь ГБР расследует действия полиции на протесте. В полиции обвиняют активистов в том, что один из них спровоцировал конфликт с журналистами, а другие препятствовали при задержании правонарушителя и нецензурно выражались.

Также сообщалось, что в Киеве участники акции в поддержку Стерненко перекрыли дорогу. Группа поддержки Сергея Стерненко грозит продолжать перекрытие соседних улиц, вплоть до проспекта Победы.

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Теги: Киев, суд, протесты, протест, арест, судья, домашний арест, акции протеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ФaйныйДрузяка    15.06.2020, 23:02
Оценка:  -22
ФaйныйДрузяка
Так этот сбушный стукачок-убийца ещё и бомжара?)))))))))))
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