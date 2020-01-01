В Слуге народа заслушали кандидата на пост главы МОН

Сейчас на должность рассматривается один кандидат - Сергей Шкарлет, работающий ректором Черниговского государственного технологического университета.

В Слуге народа заслушали Сергея Шкарлета, претендующего на пост министра образования gorod.cn.ua

Фракция Слуга народа заслушала претендента на пост министра образования и науки Сергея Шкарлета. Об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук, передает РБК-Украина в понедельник, 15 июня.

Кравчук добавила, что сейчас Шкарлет - единственный кандидат на эту должность. После заслушивания на фракции, депутаты планируют организовать голосование, чтобы подсчитать голоса поддержки.

"Шкарлет успешно прошел собеседование с премьер-министром, потому вероятно, что его кандидатуру вынесут в зал на этой неделе", - добавила депутат.

Сейчас Шкарлет работает ректором Черниговского государственного технологического университета. В 2010 году он пытался попасть в Черниговский облсовет от Партии регионов, а в 2015 - от Блока Петра Порошенко.

Напомним, что ранее Зеленский назвал кандидатов на пост главы МОН. Президент Зеленский общался с несколькими кандидатами на должность министра образования, но они не могут быть министрами из-за "слабости личности".

Также сообщалось, что Зеленский посетил вуз кандидата на пост министра образования. Президенту показали научные достижения студентов черниговского Национального технологического университета.

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