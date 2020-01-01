Стерненко с активистами отправился к дому президента

Ранее подозреваемый в умышленном убийстве порвал постановление суда о домашнем аресте и побывал у дома генпрокурора.

Бывший лидер одесского Правого сектора Сергей Стерненко, которого подозревают в умышленном убийстве, порвал постановление суда об избрании ему меры пресечения и призвал собравшихся у здания Шевченковского суда Киева отправиться вместе с ним к дому генерального прокурора Ирины Венедиктовой, сообщила вечером 15 июня Страна.ua в Telegram.

"Это патовая ситуация. Не выполнить решение суда неправильно, а выполнить я не могу. Судья сбежал. Подать ходатайство на новый адрес может прокурор. Мы со своей стороны тоже будем подавать ходатайство, но с утра. И, друзья, сейчас я планирую поехать к человеку. Может, она расскажет, как мне выполнять решение суда. Я поеду на улицу Круглоуниверситетскую, где живет Ирина Венедиктова. Вы со мной? Поехали!" - заявил Стерненко.

У дома Венедиктовой он пытался позвонить генпрокурору, но она не взяла трубку.

Стерненко добавил, что утром 16 июня намерен подять апелляционное ходатайство на решение суда о его круглосуточном домашнем аресте.

Далее группа митингующих направилась к дому президента Владимира Зеленского в Мариинском парке, остановившись по дороге у здания Верховной Рады.

Возле дома главы государства Стерненко напомнил подробности уголовного дела, открытого в отношении него, и поблагодарил присутствующих за поддержку.

Напомним, 15 июня суд решил отправить Стерненко под круглосуточный домашний арест по месту регистрации на 60 дней. Сам активист подчеркнул, что прописан на территории воинской части в Одессе и соблюдать меру пресечения там невозможно.

Как сообщал Корреспондент.net, Стерненко подозревают в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия.

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