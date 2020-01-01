Сутки на Донбассе: боевики снизили число обстрелов

По сравнению с предыдущими сутками интенсивность обстрелов снизилась вдвое, но потери ООС возросли.

Незаконные вооруженные формирования на Донбассе за минувшие сутки семь раз обстреляли позиции украинских военных. Об этом во вторник, 16 июня, сообщило командование операции Объединенных сил.

По позициям ООС стреляли из 82 мм минометов, противотанковых ракетных комплексов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

В результате обстрелов трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, а еще один - боевое травмирование.

Украинские подразделения действовали адекватно обстановке и принимали необходимые меры по подавлению огневых средств противника, - говорится в сообщении.

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С начала текущих суток незаконные формирования открывали огонь из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи Орехово.

В ответ украинские военные применили дежурные огневые средства. За текущие сутки потерь среди ООС нет.

Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.