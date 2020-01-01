Итоги 15 июня: дело Стерненко и открытие неба

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Суд избрал меру пресечения для Стерненко; Украина открыла небо и разрешила въезд иностранцам: bigmir.net выделяет главные события вчерашнего дня.

Украина открыла международные авиаполеты

Международные авиарейсы в Украине возобновились с понедельника, 15 июня.

Киевский международный аэропорт Борисполь 15 июня намерен обслужить 13 международных рейсов из Киева в страны Европы и Азии.

Государственная пограничная служба разрешила въезд иностранцам при условии обсервации и наличия полиса страхования, который покрывает лечение COVID-19.

Суд назначил Стерненко круглосуточный домашний арест

Одесского активиста Сергея Стерненко отправили под круглосуточный домашний арест на 60 дней. Соответствующее решение принял судья Шевченковского суда в Киеве в понедельник, 15 июня.

Домашний арест ему назначили по месту регистрации - на территории воинской части в Одессе. Соблюдать домашний арест там невозможно, говорит Стерненко.

Количество смертей от COVID-19 в Украине выросло вдвое за прошлый месяц

За период с 15 мая по 15 июня количество фатальных случаев, вызванных осложнениями от коронавирусной болезни COVID-19, взросло почти в два раз - с 476 до 901.

На сегодняшний день показатель смертности в Украине составляет 2,1 на 100 тысяч населения. При этом средний показатель по стране - 2,9%.

ВНО в Украине могут отменить

Правительство серьезно рассматривает вариант полной отмены внешнего независимого оценивания в 2020 году, если будут значительно превышены эпидемические показатели. Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, если ситуация с коронавирусом в Украине останется примерно такой, как сегодня, то ВНО будет проведено в запланированные даты. Но при этом вариант полной отмены тестирования тоже возможен. Это произойдет, если в Украине будет стойкий рост распространения коронавирусной инфекции.

В Польше украинцев расстреляли из газового пистолета

В польском городе Грудзендз произошло нападение на группу украинцев, которых расстреляли из газового пистолета.

Согласно информации, 33-летний поляк прямо на улице напал на наших граждан, потому что его взбесила услышанная им украинская речь.

На место ЧП вызвали полицию. Когда правоохранители прибыли, злоумышленник стал оказывать им сопротивление и бросать в них камни.

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