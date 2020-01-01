В Украине 666 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ
По состоянию на 9:00 16 июня в Украине 32 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев. Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.
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Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
В частности, коронавирус обнаружен:
- Винницкая область - 1455 случаев;
- Волынская область - 1499 случаев;
- Днепропетровская область - 1004 случая;
- Донецкая область - 338 случаев;
- Житомирская область - 1101 случай;
- Закарпатская область - 1726 случаев;
- Запорожская область - 531 случай;
- Ивано-Франковская область - 1809 случаев;
- Кировоградская область - 590 случаев;
- г. Киев - 3985 случаев;
- Киевская область - 2049 случаев;
- Львовская область - 3072 случая;
- Луганская область - 60 случаев;
- Николаевская область - 321 случай;
- Одесская область - 1133 случая;
- Полтавская область - 279 случаев;
- Ровенская область - 2473 случая;
- Сумская область - 228 случаев;
- Тернопольская область - 1483 случая;
- Харьковская область - 1595 случаев;
- Херсонская область - 183 случая;
- Хмельницкая область - 560 случаев;
- Черновицкая область - 4013 случаев;
- Черкасская область - 562 случая;
- Черниговская область - 427 случаев.
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Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.
Напомним, украинцам не рекомендуют ездить за границу. Министерство иностранных дел напоминает, что, несмотря на открытие границ, ситуация с коронавирусом по-прежнему опасна.
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