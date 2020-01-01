В Украине 666 новых случаев коронавируса: обновленные данные МОЗ

Всего больных 32 476 человек.

По состоянию на 9:00 16 июня в Украине 32 476 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 912 летальных, 14 528 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 666 новых случаев. Всего проведено 507 251 тестирование методом ПЦР.

Читай также: В США запретили прием гидроксихлорохина от COVID

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В частности, коронавирус обнаружен:

Винницкая область - 1455 случаев;

Волынская область - 1499 случаев;

Днепропетровская область - 1004 случая;

Донецкая область - 338 случаев;

Житомирская область - 1101 случай;

Закарпатская область - 1726 случаев;

Запорожская область - 531 случай;

Ивано-Франковская область - 1809 случаев;

Кировоградская область - 590 случаев;

г. Киев - 3985 случаев;

Киевская область - 2049 случаев;

Львовская область - 3072 случая;

Луганская область - 60 случаев;

Николаевская область - 321 случай;

Одесская область - 1133 случая;

Полтавская область - 279 случаев;

Ровенская область - 2473 случая;

Сумская область - 228 случаев;

Тернопольская область - 1483 случая;

Харьковская область - 1595 случаев;

Херсонская область - 183 случая;

Хмельницкая область - 560 случаев;

Черновицкая область - 4013 случаев;

Черкасская область - 562 случая;

Черниговская область - 427 случаев.

Читай также: Кабмин ожидает постепенный рост экономики

Обратите внимание: данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 16 июня 2020 в Центр поступило 1388 сообщений о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 73 517 сообщений о подозрении на COVID-19.

Напомним, украинцам не рекомендуют ездить за границу. Министерство иностранных дел напоминает, что, несмотря на открытие границ, ситуация с коронавирусом по-прежнему опасна.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.