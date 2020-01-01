Первую леди Елену Зеленскую госпитализировали

У Елены обнаружили коронавирус несколько дней назад.

Супругу президента Украины Елену Зеленскую госпитализировали в столичную больницу.

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Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Предварительно известно, на прошлой неделе после ПЦР-обследования у первой леди был обнаружен коронавирус.

На данный момент диагноз Елены Зеленской - COVID-19. Внегоспитальная двусторонняя полисегментарная пневмония средней степени тяжести. ДН 0. В дотации кислорода не нуждается. Состояние стабильное.

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Сейчас супруга президента находится в изоляции, под наблюдением врачей.

Вчера были проведены очередные ПЦР-тесты на COVID-19 Владимиру Зеленскому и детям. Они показали отрицательный результат.

Напомним, супруга президента Украины Елена Зеленская получила положительный результат теста на COVID-19. Отмечается, что в настоящее время первая леди чувствует себя хорошо, симптомы болезни у нее отсутствуют.

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