Умер отец Петра Порошенко: детали

Накануне мужчину экстренно госпитализировали с инсультом.

У отца пятого президента Украины Петра Порошенко случился инсульт. Об этом стало известно после того, как Петр Порошенко вышел после многочасового допроса в суде по делу об аннексии Крыма.

Между тем, 84-летний Алексей Порошенко не справился с болезнью и скончался.

У Алексея Порошенко, отца Петра Порошенко, случился геморрагический инсульт. Он находится в одной из клиник Киева. Его состояние оценивается как стабильное. P.S. Информация пока не подтверждается другими источниками, - сообщил накануне политолог Березовец.

Несколько минут назад пресс-служба Европейской солидарности сообщила, что Алексей Порошенко скончался.

Сегодня перестало биться сердце великого человека труда, земледельца, общественного и политического деятеля, Героя Украины, отца пятого Президента Украины Алексея Ивановича Порошенко. Всю свою жизнь он посвятил служению Украине, развития ее экономики, заботился о людях, - сказано в сообщении.

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Для справки, Алексею Порошенко - 84 года. Он был советским и украинским хозяйственным деятелем, политиком. В 2009 году удостоен звания Героя Украины. Был депутатом Винницкого областного совета, членом постоянной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса. Также Алексей Порошенко входит в Национальный совет "Согрей любовью ребенка".

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В 2012-ом баллотировался в депутаты Рады, но прекратил участие в гонке по решению семьи.

Напомним, стала известна дата суда по мере пресечения Порошенко. Порошенко будут избирать меру пресечения в "деле Семочко".

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