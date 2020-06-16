Аэропорт "Киев" внезапно отменил все международные рейсы

Уже на второй день открытия международных перелетов один из главных аэропортов закрыл воздушные ворота в страну.

Международный аэропорт “Киев“ сообщил об отмене всех регулярных международных пассажирских авиарейсов на ближайшее время в связи с продлением карантина в Киеве. Соответствующее заявление аэропорт обнародовал на своей официальной Facebook-странице.

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“Международный аэропорт “Киев“ не обслуживает регулярные международные пассажирские рейсы до 03:00 по местному времени 17.06.2020 в связи с продолжением действия карантина COVID-19 в Киеве, согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 392 от 20.05.2020 года“, - говорится в сообщении.

Пока неизвестно, возобновятся ли полеты после 17 июня или будет новая отсрочка. Правительственное постановление 392, на которое ссылается аэропорт, не позволяет городам с высоким уровнем заражения, в том числе Киеву, запускать международное авиасообщение до 22 июня.

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Как пишет “Европейская правда“, поздно вечером в понедельник международные рейсы из утреннего блока были обозначены в графике как такие, которые выполняются. Речь о рейсах в Биллунд, Афины и Берлин (выполняет Wizz Air) и Минск (выполняет Belavia). Сейчас все международные авиарейсы, запланированные на вторник 16 июня, в графике полетов на сайте аэропорта обозначены как отмененные.

В социальных сетях, в том числе на странице аэропорта, достаточно много возмущенных отзывов пассажиров, получивших сообщение об отмене утренних рейсов только около часа ночи.

Напомним, с 15 июня в Украине возобновилось международное пассажирское авиасообщение.

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