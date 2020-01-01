"Практиковали насилие": Против копов из Кагарлыка открыли новые дела

ОГП расследует другие факты насилия в полицейском участке в Кагарлыке.

Офис Генерального прокурора открыл новые уголовные производства в отношении полицейских из Кагарлыкского райотдела, которых подозревают в пытках и изнасиловании женщины. Об этом начальник спецдепартамента ОГП Юрий Белоусов сообщил в комментарии РБК-Украина.

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Белоусов отметил, что случаи насилия в полицейском участке Кагарлыка происходили и ранее, в связи с чем уже открыто несколько новых производств.



Среди подозреваемых по новым делам фигурируют и Николай Кузив и Сергей Сулима, которые находятся в СИЗО по делу об изнасиловании и пытках в участке.

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Новые уголовные производства были возбуждены уже после резонансного скандала с изнасилованием.



"Я не могу сообщить детали этих производств, но могу сказать, что это была просто системная практика (применения насилия) там, и конкретно со стороны этих двоих сотрудников и в целом в райотделе", - отметил Белоусов.



Напомним, штат полиции Кагарлыка полностью сократили.

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