Под Кропивницким молния попала в дом: травмирована мать двоих детей
В Кировоградской области молния во время грозы попала в дом и травмировала 28-летнюю мать двоих детей.
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Об этом сообщается в сюжете ТСН.
По предварительной информации, пострадавшая находится в больнице. У нее наблюдается состояние шока. Шаровая молния залетела в дом и практически взорвала его. В жилище семьи взлетела крыша, и разошлись стены.
Отмечается, что ЧП случилось, когда женщина уложила детей спать и ждала мужа с работы. В доме раздался взрыв.
Когда забежал, то тьма просто была в доме. Ничего вообще видно не было. Побежал на крики. Малые кричали, а она на четырех лезла. Я ее поднял. Полностью в крови она была, - рассказал муж пострадавшей женщины.
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К счастью, дети остались невредимы. Женщина на данный момент не видит на один глаз. За ней наблюдают врачи.
В доме не уцелело практически ничего, но семья радуется, что у них остались невредимые дети.
Очевидцы говорят, что в дом влетела шаровая молния, а разряд притянул мобильный телефон. Газовый баллон в доме остался целым.
Напомним, в Карпатах молния убила 26-летнего парня. Молния попала в двух мужчин в горах в Ивано-Франковской области.
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