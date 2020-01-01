Один мальчик с тяжелыми травмами в реанимации, у него наступила травматическая кома.

Под Винницей пьяная женщина на авто сбила четверых детей

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Под Винницей пьяная женщина на авто сбила четверых детей

Полицейские Винницкой области расследуют ДТП, в котором тяжело травмированы четверо маленьких детей. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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“15 июня в селе Слободка Калиновского района местная жительница, находясь за рулем автомобиля ВАЗ 21103, допустила наезд на четырех детей. Один из травмированных мальчиков находится в реанимации в состоянии травматической комы. Установлено, что женщина находилась за рулем в состоянии опьянения. Она задержана в процессуальном порядке“, - говорится в сообщении.

По информации полицейских, авария произошла около 21.50 вечера в понедельника, когда 32-летняя местная жительница пыталась развернуть автомобиль. Сдавая задним ходом, она наехала на четверых детей, игравших у соседского двора.

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Пострадавших детей 4, 6, 7 и 8 лет каретой скорой помощи с травмами разной степени тяжести госпитализировали в Винницкую областную детскую клиническую больницу. Самый старший из травмированных мальчиков с открытой черепно-мозговой травмой и политравмой находится в травматической коме.

Во время медицинского освидетельствования установлено, что водительница находилась в состоянии алкогольного опьянения. Алкотестер показал 1.07 промилле алкоголя, что в пять раз превышает допустимую норму.

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Следственным управлением областной полиции начато уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего или причинение тяжких телесных повреждений). За такое правонарушение женщине грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, появилось видео ДТП, в котором девушку-копа зажало между автомобилями. Во время оформления ДТП в Киеве неосторожный водитель снес полицейское авто и патрульных.

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