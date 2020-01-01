Карантин на Львовщине: Перевозчики самовольно начали возить пассажиров

Не добившись разрешения на перевозки от властей, предприниматели стали возить людей самовольно.

Во Львовской области перевозчики самовольно возобновили пригородные и междугородные перевозки, несмотря на решение властей продлить карантин. Об этом сообщил депутат Львовского горсовета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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“Перевозчики Львовщины прекратили акцию протеста возле Львовской облгосадминистрации и решили самовольно восстановить пригородные и междугородные перевозки“, - написал он.

В интервью местному ресурсу ZAXID.NET председатель Ассоциации перевозчиков Львовщины Иван Велийка рассказал, что перевозчики приняли такое решение самовольно после того, как областная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций не прислушалась к их требованиям и не позволила официально возобновить работу.

Мы начали потихоньку работать. Видим, что власть не понимает нас. И то, что мы будем стоять под стенами ЛОГА, - они абсолютно на это не реагируют. Поэтому мы ищем другие пути реализации своих прав на труд, - заявил Велийка.

По его словам, сейчас перевозчики заключают договоры с предприятиями в районах, селах и поселках и с местными властями, чтобы работать на основе таких договоров.

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Они обещают соблюдать все требования, которые сейчас действуют в регионах, где ослабили карантин: возить пассажиров исключительно в соответствии с количеством сидячих мест и контролировать масочный режим.

Отмечается, что в течение 15-16 июня перевозчики области намерены выпустить на маршруты около 60% автобусов от общего количества. В то же время в облгосадминистрации заявляют, что такие перевозки незаконны, и контролировать ситуацию должны полиция и Укртрансбезопасность.

Напомним, на Львовщине продлили карантин минимум до 19 июня. В последние недели регион вошел в число лидеров по заболеваемости коронавирусом в Украине

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