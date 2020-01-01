“Могу дать кулаком”: “слуга” Качура пригрозил “ЕС” и другим нардепам

Нардеп отметил, что у него есть кулак для самозащиты.

Народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что для самозащиты имеет кулак, которым "может дать в какую часть тела".

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Об этом он заявил во время общения с журналистами, передает Depo.ua.

Журналисты спросили у нардепа, есть ли у него какие-то средства защиты, или же он пользуется услугами охрану.

Кулак у меня есть. Могу дать кому-то, например, депутату, если подойдет, с "Европейской Солидарности ", или любой другой партии. Могу дать кулаком в какую-то часть тела ... Если, например, будет нападать. У нас же есть мера необходимой обороны, как стало известно из последних событий. Поэтому я буду точно, как это предусмотрено законом, использовать только меру необходимой обороны и догонять точно, бить никого не буду, - ответил Качура.

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Напомним, нардеп Александр Качура заявил, что абсолютное большинство правящей верхушки фракции “Слуга народа“ против отставки министра внутренних дел Арсена Авакова. От также отметил, что по этому вопросу необходимо услышать позицию президента Украины Владимира Зеленского.

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