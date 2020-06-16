Россия направила ноту протеста в МИД Украины после "поздравлений" с Днем России от СБУ.

МИД РФ обиделся на символику СБУ перед его консульствами в Украине

МИД РФ обиделся на символику СБУ перед его консульствами в Украине

В МИД РФ назвали “отвратительными антироссийскими выходками“ размещение эмблемы контрразведки СБУ возле российских диппредставительств в Украине накануне Дня России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы российского МИДа.

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“В связи с устроенной акцией Посольство Российской Федерации в Киеве направило ноту протеста в МИД Украины. В ней было указано на нежелание украинской стороны выполнять свои международные обязательства по обеспечению условий нормального функционирования российских дипломатических учреждений, как того требуют Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года и Венская конвенция о консульских сношениях 1963 года, участниками которых являются Россия и Украина“, - заявили в МИД РФ.

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Российское дипломатическое ведомство рассчитывает на то, что официальный Киев “предпримет наконец надлежащие меры для предотвращения всякого нарушения их спокойствия или оскорбления достоинства, создаст должные условия для их нормальной работы, исходя из принципов взаимности и традиций дипломатии“.

Напомним, накануне Дня России перед российским посольством в Киеве, а также консульствами в Одессе и Львове появились бил-борды с символикой контрразведки СБУ. А перед зданием консульства РФ в Харькове появился целый “патриотический мурал“.

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