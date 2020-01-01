Президент Зеленский наградил орденами и медалями 16 военных: Список

Военных наградили орденами "За мужество", и медалями "За воинскую службу Украине" и "Защитнику Отечества".

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о награждении государственными наградами 16 военнослужащих Вооруженных сил Украины . Соответствующее распоряжение опубликовано на портале президента.

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Глава государства присвоил военным награды “за личное мужество, проявленное во время боевых действий, самоотверженное служение украинскому народу, образцовое выполнение воинского долга“.



Зеленский наградил военных орденами “За мужество“, а также медалями “За воинскую службу Украине“ и “Защитнику Отечества“.

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Одена “За мужество“ ІІІ ступени получили:

Грудий Александр Владимирович – старший солдат резерва

Козлов Владимир Владимирович – старший солдат резерва

Кривой Алексей Игоревич – младший солдат резерва

Паршиков Сергей Сергеевич – старший солдат резерва

Усик Игорь Григорьевич – сержант резерва

Халанский Игорь Павлович – старший солдат резерва

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​Медалью “За воинскую службу Украине“ награждены:

Ерошкин Вадим Владимирович – полковник резерва

Московченко Владимир Юриевич – майора резерва

Руденко Владимир Васильевич– капитан резерва

Ткалич Тарас Анатолиевич – лейтенант резерва

Цвиркунов Дмитрий Виленович – сержанта резерва

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​Медалью “Защитнику Отечества“ награждены:

Антипчук Вадим Леонидович – старший лейтенант резерва

Архипенко Александр Петрович – сержант резерв

Гайдаманчук Павел Валериевич – капитан резерва

Нойкин Дмитрий Сергеевич – старший солдат резерва

Совач Алексей Владимирович – старший солдат резерва

Напомним, Зеленский уволил двух послов.

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