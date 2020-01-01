Под Одессой соседи устроили поножовщину из-за пса и цветочной клумбы

Мелкая соседская ссора переросла в уголовное преступление.

В Белгород-Днестровском Одесской области полицейские задержали местного жителя, который подозревается в причинении телесных повреждений соседу. Об этом информирует пресс-служба регионального управления полиции.

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Как рассказали правоохранители, правонарушителя возмутило то, что пес потерпевшего вырыл на его клумбе яму. Во время ссоры 57-летний владелец животного получил удар ножом в живот. Сейчас пострадавший в больнице, его жизни ничего не угрожает.

О происшествии в полицию сообщили работники скорой помощи, которые приезжали на вызов. На место преступления выехала следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Выяснив, что телесные повреждения раненный получил от соседа, 64-летнего мужчину задержали.

У подозреваемого изъяли предполагаемое орудие преступления – нож и другие вещественные доказательства. Событие квалифицировано по ч.1 ст.121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. В рамках досудебного расследования назначен ряд экспертиз, - сообщил заместитель начальника Белгород-Днестровского отдела полиции Павел Гавришко.

od.npu.gov.ua

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