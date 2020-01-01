Летние детские лагеря остаются закрытыми - госкомиссия

Детские оздоровительные лагеря будут закрыты как минимум до 1 июля 2020 года.

В этом году дети рискуют остаться без оздоровления depositphotos.com

Детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми до 1 июля 2020 года. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности, говорится в сообщении Кабмина.

Глава МОЗ Максим Степанов подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране остается достаточно напряженной.

Читай также: Кличко пояснил резкое снижение заболеваемости COVID-19 в Киеве

“Мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работает с COVID-19“, - заявил он.

Читай также: Первую леди Елену Зеленскую госпитализировали

Глава МОЗ отметил, что в лагеря будут приезжать дети из разных регионов, в которых эпидемиологическая ситуация разительно отличается. По мнению главного медика Украины, данный факт может способствовать распространению опасного вируса.

Мы считаем, что открытие детских лагерей в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения с 1 июля, но не раньше - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.