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Летние детские лагеря остаются закрытыми - госкомиссия

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Детские оздоровительные лагеря будут закрыты как минимум до 1 июля 2020 года.
В этом году дети рискуют остаться без оздоровления
В этом году дети рискуют остаться без оздоровления
depositphotos.com

Детские оздоровительные лагеря остаются закрытыми до 1 июля 2020 года. Такое решение приняла Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности, говорится в сообщении Кабмина.

Глава МОЗ Максим Степанов подчеркнул, что ситуация с COVID-19 в стране остается достаточно напряженной.

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“Мы видим большую проблему с возможными вспышками в детских лагерях других инфекционных болезней, в том числе кишечных, так как это было в 2018-2019 годах. В таких случаях необходимо будет срочно доставлять детей в инфекционные больницы, львиная доля которых сейчас непосредственно работает с COVID-19“, - заявил он.

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Глава МОЗ отметил, что в лагеря будут приезжать дети из разных регионов, в которых эпидемиологическая ситуация разительно отличается. По мнению главного медика Украины, данный факт может способствовать распространению опасного вируса. 

Мы считаем, что открытие детских лагерей в настоящее время является преждевременным. В то же время мы не исключаем такого решения с 1 июля, но не раньше - говорится в сообщении

Ранее сообщалось о том, что в Киеве закрыли сервисный центр МВД из-за вспышки COVID-19.

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Теги: летние лагеря, Украина, детские лагеря, 2020
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