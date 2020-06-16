Из "ДНР" в Украину сбежал переданный по обмену террорист

Осужденный на 12 лет и переданный 29 декабря в ОРДЛО диверсант вплавь пересек пруд на линии разграничения.

Житель Марьинки Сергей Пастухов, который был приговорен в Украине к 12 годам лишения свободы, а затем передан “ДНР“ в ходе обмена удерживаемыми лицами 29 декабря 2019 года, сбежал обратно на подконтрольную Украине территорию. Об этом сообщает ресурс “Донецкие новости“.

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“На днях Пастухов переплыл пруд в районе неподконтрольного украинской власти поселка Александровка (недалеко от Марьинки). Так он оказался на подконтрольной Украине территории, но при этом фактически незаконно пересек линию разграничения“, - пишет издание.

На “украинской стороне“ пруда мужчину задержали правоохранители и направили в Кураховский районный отдел полиции. По данным “Донецких новостей“, сейчас Пастухов находится в следственном изоляторе в Мариуполе.

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Что заставило Пастухова в обход официальных пропускных пунктов покинуть оккупированную территорию, пока не известно. Украинские правоохранители об этом эпизоде пока тоже ничего не сообщают.

В то же время сам факт задержания украинской полицией Сергея Пастухова подтверждают официальные представители группировки “ДНР“. В частности, как пишут сепаратистские ресурсы, так называемый “омбудсмен ДНР“ Дарья Морозова заявила, что Пастухов просто купался в пруду и был незаконно задержан украинскими силовиками.

15 июня мне стало известно о задержании военнослужащими ВСУ участника обмена 29 декабря 2019 года Сергея Пастухова 1982 года рождения, – подтвердила Морозова, не уточнив при этом, почему Пастухов решил искупаться в пруду, расположенном де-факто на линии фронта.

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Для справки. В 2017 году в Мариуполе был убит полковник контрразведки СБУ Александр Хараберюш. По этому делу были осуждены трое фигурантов, включая жителя Марьинки Сергея Пастухова. 26 декабря 2019 года Ильичевский районный суд Мариуполя приговорил его к 12 годам лишения свободы.

Все трое убийц после приговора были освобождены и переданы боевикам “ДНР“ в рамках большого обмена пленными 29 декабря 2019 года.

Напомним, бывшему “министру обороны ДНР“ сообщили о подозрении. По данным правоохранителей, как минимум три человека были убиты после приказов террориста.

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