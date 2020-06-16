В Раде появился новый депутат

Нардеп зашел в Раду вместо Александра Ткаченко.

В Верховной Раде Украины появился новый депутат Денис Маслов. Во вторник, 16 июня, Маслов принес присягу народного депутата Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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К слову, Маслов зашел в Раду вместо Александра Ткаченко, который занял пост главы Минкульта.

Новый нардеп принес присягу с трибуны ВР.

Присягаю на верность Украине. Обязуюсь всеми своими действиями отстаивать суверенитет и независимость Украины, заботиться о благе Отчизны и благосостоянии украинского народа. Клянусь соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, исполнять свои обязанности в интересах всех соотечественников, - сказал нардеп.

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Отметим, ЦИК ранее зарегистрировал Маслова. Это произошло на следующий день после признания его народным депутатом.

Напомним, народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Качура заявил, что для самозащиты имеет кулак, которым "может дать в какую часть тела".

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