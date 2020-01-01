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Мужчина похитил больше ста овец и коз на Одесчине: Ему грозит 8 лет

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Мужчина похитил животных из загона и пытался увести их в соседний район.
Мужчина похитил больше ста овец и коз на Одесчине: Ему грозит 8 лет
ГУНП

В Одесской области сотрудники Национальной полиции задержали жителя Болградского района, который похитил 105 овец, 63 ягненка, 45 коз и 5 баранов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области. 

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Правоохранители получили сообщение от 42-летнего жителя села Лощиновка Измаильского района относительно похищения большого количества животных из его загона.

Полицейские пошли по следам, ведущим к лесополосе и обнаружили злоумышленника вместе со стадом в соседнем районе, вблизи села Каракурт. Им оказался 40-летний житель Болградского района.

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Полицейские вернули хозяину украденных животных. Злоумышленники сообщили о подозрение в совершении кражи в крупных размерах. В случае доказательства вины, подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы. 

Задержанного проверяют на возможную причастность к совершению аналогичных преступлений в регионе.


ГУНП

Напомним, в Одессе полиция накрыла банду, незаконно лишавшую людей свободы.

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Теги: Одесская область, Измаильский район, стадо, овцы, бараны
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