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Шмыгаль хочет ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима

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На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Кабмин будет добиваться повышения штрафов за не надетую маску.
Премьер министр обещает новые штрафы за не надетые маски
Премьер министр обещает новые штрафы за не надетые маски
Фейсбук Кабмина

В Кабмине готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Кабмина.

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Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мер, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, - заявил Шмыгаль.

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. Страна даже побила несколько антирекордов. По словам министра здравоохранения, причиной этому служит тот факт, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой.

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Теги: карантин, Шмыгаль, премьер-министр, Кабмин, маски, штраф
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Комментариев (1)
Extraterrestre    16.06.2020, 14:25
Оценка:  +4
Extraterrestre
пошел на-уй...мразь
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