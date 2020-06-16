Шмыгаль хочет ужесточить наказание за несоблюдение масочного режима

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации Кабмин будет добиваться повышения штрафов за не надетую маску.

В Кабмине готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Об этом на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, информирует пресс-служба Кабмина.

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Обращаясь к главам ОГА, глава правительства подчеркнул, что сейчас очень важно держать эпидемию под контролем, особенно учитывая тот факт, что ослабление карантинных мер, к сожалению, обществом воспринимается как отмена карантина.

Людям надо разъяснять эти вопросы. По соблюдению социальной дистанции, по соблюдению масочного режима. Мы готовы пересмотреть вопрос ношения масок на улицах, но маски в помещениях еще долго будут актуальными. Поэтому мы планируем выносить на заседание правительства и в Верховную Раду вопрос усиления административной ответственности за несоблюдение масочного режима в помещениях и общественном транспорте, - заявил Шмыгаль.

Напомним, последние несколько дней в Украине наблюдается стремительный рост числа инфицированных коронавирусом. Страна даже побила несколько антирекордов. По словам министра здравоохранения, причиной этому служит тот факт, что люди перепутали смягчение карантина с его отменой.

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