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ВСУ ответным ударом ликвидировали вражеского снайпера

Комментариев: 1
Появилось видео ликвидации боевика.
В здании сидел вражеский снайпер
В здании сидел вражеский снайпер
скриншот видео

Подразделения ВСУ точным выстрелом из ПТУР уничтожили огневую точку, в которой вероятнее всего, находился снайпер боевиков на Донбассе. 

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Видео опубликовал украинский волонтер Андрей Рымарук на своей странице в социальной сети Facebook.

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По данным Рымарука, вражеский снайпер спрятался в здании и вел прицельный огонь по украинским военным. В связи с этим было принято решение нанести огневой удар из ПТУР по зданию. 

Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который скрылся в здании. Команда фонда “Вернись живым” изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими, - написал волонтер.

Также Рымарук пообещал позже сообщить все детали спецоперации.

Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

 

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Теги: ВСУ, снайпер, боевики
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Комментариев (1)
ВосставшийИзБана    16.06.2020, 14:43
Оценка:  +3
ВосставшийИзБана
Красивое видео. А террористы завтра напишут, что ВСУ из запрещенного оружия обстреляли жилой дом.
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