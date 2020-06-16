ВСУ ответным ударом ликвидировали вражеского снайпера

Появилось видео ликвидации боевика.

Подразделения ВСУ точным выстрелом из ПТУР уничтожили огневую точку, в которой вероятнее всего, находился снайпер боевиков на Донбассе.

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Видео опубликовал украинский волонтер Андрей Рымарук на своей странице в социальной сети Facebook.

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По данным Рымарука, вражеский снайпер спрятался в здании и вел прицельный огонь по украинским военным. В связи с этим было принято решение нанести огневой удар из ПТУР по зданию.

Тот момент, когда тебе надоел российский снайпер, который скрылся в здании. Команда фонда “Вернись живым” изобрела простое в использовании, практичное и мобильное устройство наблюдения. Как видите, оно хоть немножко, но дает нашим военным преимущество над русскими, - написал волонтер.

Также Рымарук пообещал позже сообщить все детали спецоперации.

Напомним, сепаратисты применили артиллерию, у ВСУ потери. Ответным огнем украинские военные уничтожили троих и ранили двух сепаратистов, утверждают в штабе ООС.

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