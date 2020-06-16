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Крупнейший завод Харькова в обход санкций поставлял оборудование в РФ

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При этом поставки шли по заниженным ценам, хотя завод и так испытывает финансовые трудности.
Крупнейший завод Харькова в обход санкций поставлял оборудование в РФ
© khar.gp.gov.ua
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Крупнейший завод Харькова в обход санкций поставлял оборудование в РФ
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На одном из крупнейших заводов Харькова – ГП “Электротяжмаш“ –правоохранители проводят обыски в рамках уголовного производства по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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Как рассказал прокурор области Александр Фильчаков, в ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами завода при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его первого руководителя заключен ряд заведомо убыточных сделок.

Так, под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП “Завод “Электротяжмаш“ на Брянский машиностроительный завод, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в Российской Федерации.

Все расчеты проводились в российских рублях. При этом продукция ГП, которое и так находится в крайне тяжелом финансовом положении, реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости, - сообщили в прокуратуре.

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По предварительно установленным данным, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс. грн.

Еще ряд поставок по уже подписанным должностными лицами предприятия спецификациям не осуществлен из-за не завершения производственного цикла.

Сейчас в помещениях ГП “Завод “Электротяжмаш“ проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности – по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления, - сообщили в прокуратуре.

Напомним, на прошлой неделе в мэрии Харькова прошли обыски. Правоохранители расследуют дело о хищении бюджетных денег, предназначенных для капитального ремонта жилищного фонда города.

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Теги: Электротяжмаш, Россия, санкции, коррупция, прокуратура, Харьков
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Комментариев (1)
realМовчанюк    16.06.2020, 15:05
Оценка:  0
realМовчанюк
когда уже Кернеса посадят?
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