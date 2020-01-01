Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Посредников, зарабатывающих на заробитчанах, будут штрафовать

Комментариев: 0
Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
EPA/UPG

Верховная Рада защитила права заробитчан. Сегодня был принят за основу законопроект о защите трудовых мигрантов №2365. Об этом сообщается на сайте Рады во вторник, 16 июня. 

Читай также: Украина открыла международные авиаполеты

“Взимать с украинцев по 300-600 евро за поиск работы за рубежом - это настоящее мошенничество. Ведь в той же Польше дефицит рабочей силы настолько высок, что не нужно никому платить, чтобы устроиться на работу. Напротив, работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника“ - говорится в сообщении СН.

Законопроект о защите заробитчан №2365 предусматривает:

• запретить фирмам взимать с украинцев деньги за посредничество в поиске работы за рубежом;
• установить штрафы для таких компаний в размере от 34 до 85 тыс гривен.

Читай также: В Польше разыскивают украинок, сбежавших из карантина

Ранее сообщалось о том, что поляк незаконно пересек границу, чтобы найти работу в Украине.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: заробитчане, Украина, защита, закон
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь