Посредников, зарабатывающих на заробитчанах, будут штрафовать
Верховная Рада защитила права заробитчан. Сегодня был принят за основу законопроект о защите трудовых мигрантов №2365. Об этом сообщается на сайте Рады во вторник, 16 июня.
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“Взимать с украинцев по 300-600 евро за поиск работы за рубежом - это настоящее мошенничество. Ведь в той же Польше дефицит рабочей силы настолько высок, что не нужно никому платить, чтобы устроиться на работу. Напротив, работодатели, а не кандидаты, должны платить посреднику за поиск работника“ - говорится в сообщении СН.
Законопроект о защите заробитчан №2365 предусматривает:
• запретить фирмам взимать с украинцев деньги за посредничество в поиске работы за рубежом;
• установить штрафы для таких компаний в размере от 34 до 85 тыс гривен.
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Ранее сообщалось о том, что поляк незаконно пересек границу, чтобы найти работу в Украине.
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