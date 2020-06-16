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Пьяные военные стреляли у детского центра

Комментариев: 1
Двое пьяных мужчин стреляли в воздух из стартовых пистолетов.
Пьяные военные стреляли у детского центра
Полиция

Двое одесских военных устроили стрельбу у детского центра Молодая гвардия. Об этом сообщается на странице в Facebook Управления полиции охраны.

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Нетрезвые военные решили пострелять в три часа ночи. Мужчины стреляли в воздух. На место происшествиях выехали полицейские.

Нарушители, увидевшие правоохранителей, попытались сбежать, но безуспешно. 

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“Правонарушителями оказались 23-летний житель Киева и 32-летний житель Днепропетровской области. При поверхностном осмотре у них были обнаружены и изъяты удостоверение военнослужащих, предметы похожие на нож, кастет, два стартовых пистолета и магазины с патронами“, – говорится в сообщении.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 УК Украины. Подозреваемые могут лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет

Полиция

Ранее сообщалось о том, что в Польше украинцев расстреляли из газового пистолета.

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Теги: Одесса, военные, стрельба, дети
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Комментариев (1)
Alexander!!!    16.06.2020, 15:04
Оценка:  0
Alexander!!!
а какие же это одесские военные из киева и днепра?
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