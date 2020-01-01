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В Белой Церкви отчим выбросил 5-летнего пасынка из окна

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На место инцидента прибыли медики и копы.
Мальчик госпитализирован
Мальчик госпитализирован
facebook.com/patrolpolicebc

В Белой Церкви отчим выбросил из окна своего пасынка.

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Об этом сообщает пресс-служба Патрульной полиции города.

Сообщается, что 5-летнего ребенка с окровавленной головой во вторник, 16 июня, обнаружила местная жительница у дома на Сквирском шоссе. Она же и позвонила полицейским.

Копы прибыли на место инцидента почти одновременно с медиками. Врачи сообщили инспекторам, что 5-летнего мальчика забрали родители, закрылись в квартире и игнорируют просьбы открыть дверь.

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По данным полицейских, в действиях родителей усматривалась угроза для жизни ребенка. Патрульные приняли решение попасть в дом через разбитое стекло на первом этаже. В доме они обнаружили мать ребенка и мальчика с явными телесными повреждениями.

Также в полиции отметили, что ребенка из окна выбросил сожитель матери. После этого он скрылся в неизвестномм направлении.

Ребенка передали врачам, а на место происшествия вызвали сотрудников ювенальной превенции.

Напомним, в Северодонецке полицейский сбросил жену из четвертого этажа. Девушка пыталась звать на помощь.

 

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Теги: полиция, отчим, пасынок
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