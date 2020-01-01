Зеленский требует у Кабмина достать вакцину от COVID, едва ее создадут

В Офисе президента обсудили меры противодействия эпидемии, а также социальную защиту медиков и их семей.

Кабинет Министров готовится представить порядок страховых выплат семьям погибших и пострадавших медиков, которые борются с эпидемией коронавирусной инфекции. Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль на селекторном совещании, состоявшемся под председательством Владимира Зеленского, информирует пресс-служба Офиса президента.

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По словам главы правительства, выплаты будут осуществлять в зависимости от того, заразился медик, непосредственно противодействуя коронавирусу, или при других обстоятельствах.

Так, выплату в 1 млн 576 тыс. грн получат семьи медицинских работников, которые погибли от коронавируса, заразившись во время выполнения профессиональных обязанностей. По 210 тыс. грн получат семьи, если медик умер, заразившись не во время работы с больными COVID-19. Эту же сумму получат медики, ставшие инвалидами вследствие заболевания коронавирусной инфекцией.

Коронавирус продолжает приносить новые жертвы, и мы должны действовать так же быстро, поэтому упрощаем бюрократию, чтобы уже на деле помогать семьям погибших и пострадавших, - подчеркнул Глава государства.

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Также по заданию Президента со вчерашнего дня увеличено количество пригородных электропоездов в Киевской области и установлены громкоговорители для напоминаний о соблюдении мер личной защиты. Благодаря этому на остановках удалось избежать больших скоплений людей, и больше пассажиров стали надевать маски. Соответствующие видеозаписи с разных остановок продемонстрировал на совещании министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Владимир Зеленский также потребовал от Кабмина усилить переговоры на международной арене с тем, чтобы Украина незамедлительно могла приобрести вакцину против COVID-19, когда она будет создана.

Украина должна получить доступ к вакцине наравне с другими странами, как только она будет изготовлена. У нас хорошие отношения с Европейским Союзом. Внимательно следите за разработками вакцины против коронавируса и держите Украину высоко на повестке дня, - отметил Глава государства.

Напомним, вчера президент обсудил с министрами дальнейшую борьбу с коронавирусной эпидемией и потребовал закупить антикоронавирусные поезда.

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