Отпустили под залог: Житель Ирпеня отрезал ухо противнику

Задержанному мужчине всего 21 год.

Житель Ирпеня в ходе ссоры отрезал оппоненту ухо. Об этом сообщает полиция во вторник, 16 июня.

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Ранее 21-летний мужчина уже имел проблемы с законом. В частности, один из районных судов Киевской области рассматривает дело по его обвинению в покушении на умышленное убийство.

Тогда суд отпустил молодого человека под залог в размере 300 тыс гривен - говорится в сообщении

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Конфликт случился в одном из развлекательных заведений Ирпеня. В ходе ссоры 21-летний парень ножом отрезал ухо своему оппоненту.

Полиция задержала злоумышленника на месте преступления в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшего каретой скорой помощи доставили в больницу.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство). Нападавший может лишиться свободы на срок от 3 до 7 лет

Ранее сообщалось о том, что пьяные одесские военные стреляли у детского центра.

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