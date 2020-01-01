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В Украине появится новый государственный орган

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Депутаты решили создать новый государственный орган.
Верховная Рада приняла закон
Верховная Рада приняла закон
iportal.rada.gov.ua

В Украине появится единый орган интеллектуальной собственности. Решение о его создании приняла Верховная Рада во вторник, 16 июня.

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За законопроект №2255 проголосовали 245 парламентариев, передает РБК-Украина.

Данный закон вводит двухуровневую систему государственного управления сферой интеллектуальной собственности. Согласно ей, Минэкономики будет реализовывать государственную политику в сфере интеллектуальной собственности.

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Собственно Национальный орган интеллектуальной собственности будет заниматься выдачей охранных документов (патентов, свидетельств) на объекты интеллектуальной собственности.

В документе указано, что новый орган будет функционировать как юридическое лицо публичного права (государственная организация). Он будет принадлежать к сфере управления Минэкономики.

Напомним, посредников, зарабатывающих на заробитчанах, будут штрафовать. Народные депутаты поддержали соответствующий законопроект.

 

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Теги: Рада, законопроект, интеллектуальная собственность
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