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Зеленский назначил первого заместителя секретаря СНБО

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Должность замсекретаря Совета нацбезопасности занял Руслан Демченко.
Руслан Демченко
Руслан Демченко
president.gov.ua

16 июня президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Руслана Демченко первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале президента. 

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"Назначить Демченко Руслана Михайловича первым заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в тексте указа №228/2020.

Другим указом (№227/2020) Зеленский уволил Демченко с поста советника президента.

Руслан Демченко родился 15 июля 1965. Занимал должность первого заместителя МИД Украины.

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Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины. Он также был Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Сербии и Черногории, а также в Польше, Генеральным Консулом Украины в Стамбуле.

Демченко был представителем Украины на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске.

Напомним, ранее президент Зеленский уволил двух послов.

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Теги: СНБО, Демченко, президент, назначение, указ
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