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Зеленский подал в суд на художника Пояркова, который ему угрожал

Комментариев: 12
Заседание назначено на 30 июня.
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
EPA/UPG

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова, который ему публично угрожал. Заседание по данному делу назначено на 30 июня.

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Об этом говорится в материалах суда на портале Судебная власть Украины.

Сообщается, что Владимир Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшей стороной, а Сергей Поярков - обвиняемым. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит это дело 30 июня. Начало заседания в 13:30.

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Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую проверку “Прямого канала“ в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

 

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Теги: Зеленский, Поярков, угрозы, суд
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Комментариев (12)
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ГунВсемогущий    16.06.2020, 16:37
Оценка:  -1
ГунВсемогущий
Это всё ерунда.А вот если бы однажды пару-тройку псевдопатриотов типа Пояркова,Стерненко,Зверобой... нашли без признаков жизни,остальные бы псевдопатриоты крепко задумались бы перед тем как что-то прокукарекать в очередной раз...А так,это всё-очередной пук в муку от импотента Зе.
Huper!    16.06.2020, 16:34
Оценка:  +1
Huper!
Я подал в суд исковое заявление еще 2 месяца назад, а можно мне как и президенту немного ускорить процесс рассмотрения дела
Krekk    16.06.2020, 16:33
Оценка:  +1
Krekk
Писака, я понимаю, что 9 классов образования, в лучшем случае, дают возможность лишь копипастить не вникая. Но НЕ подал в СУД. А это УГОЛОВНОЕ судопроизводство. Здесь обращаются с заявой в правоох органы. Они проводят расследование, а материалы передаются в суд, если есть что передавать.
trgvm1    16.06.2020, 16:20
Оценка:  -23
trgvm1
А КТО ДАЛ ПРАВА ДЕБИЛУ ПОЯРКОВУ ТАКОЕ НЕСТИ В ЄФИРЕ ПАРОХОБОТУ
Брюква_и_Клюква    16.06.2020, 16:41
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Малограмотный дегенерат тамбовский, ты сам-то видел этот "ЄФИР"?
Жеральд    16.06.2020, 16:15
Оценка:  -1
Жеральд
президент страны - пример во всем.ты подаешь в суд - на тебя подадут в суд.ты один - народ Украины,миллионы человек.результат таких действий - очевиден.
rafa84    16.06.2020, 16:34
Оценка:  -1
rafa84
Правильно, Президент на своем примере показывает, что в государстве любые спорные ситуации решаются в суде, и только суд дает правовую оценку поступкам человека в том или ином случае !!!
tamarakoren    16.06.2020, 16:45
Оценка:  0
tamarakoren
главное что суд как басманный в раше )) и роли распределены и фразы заучены))
Жеральд    16.06.2020, 16:12
Оценка:  0
Жеральд
Ведь сам говорил,что КАЖДЫЙ из НАС - ПРЕЗИДЕНТ.Так что выруливай,а не подавай в суд на СВОИХ людей - Марусю Зверобой,Федыну...вот уже Поярков...
Жеральд    16.06.2020, 16:10
Оценка:  +2
Жеральд
Что он творит этот недоделанный президент?Если народ начнет подавать на него в суд,за невыполненные обещания,то мало не покажется...Исков будет десятки тысяч
rafa84    16.06.2020, 16:26
Оценка:  -2
rafa84
Ты недоумок редкий!!!
Публичная угроза жизни должностному лицу, это нарушение уголовного кодекса Украины, а что нарушил Зеленский!!!
MykRom    16.06.2020, 16:40
Оценка:  +1
MykRom
"что нарушил Зеленский" -- Ничего, если сплошное враньё считать добродетелью.
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