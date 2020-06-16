Зеленский подал в суд на художника Пояркова, который ему угрожал

Заседание назначено на 30 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский подал в суд на художника Сергея Пояркова, который ему публично угрожал. Заседание по данному делу назначено на 30 июня.

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Об этом говорится в материалах суда на портале Судебная власть Украины.

Сообщается, что Владимир Зеленский в данном судебном процессе является потерпевшей стороной, а Сергей Поярков - обвиняемым. Шевченковский районный суд Киева рассмотрит это дело 30 июня. Начало заседания в 13:30.

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Напомним, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания 9 января назначил внеплановую проверку “Прямого канала“ в связи с жалобой на ведущего Сергея Пояркова, который оскорблял в эфире президента Владимира Зеленского.

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