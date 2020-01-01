Отставка Авакова: Нардепы инициирует внеочередное заседание Рады

Депутаты "Голоса" начнут сбор подписей за проведение внеочередного заседания.

Народные депутаты от фракции "Голос" инициирует проведение внеочередного заседания Верховной Рады для рассмотрения вопроса об отставке министра внутренних дел Арсена Авакова. Об этом нардеп от "Голоса" Роман Лозинский рассказал журналистам Цензор.НЕТ.

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Лозинский прокомментировал ситуацию под Шевченковским райсудом Киева, где 15 июня произошли столкновения между активистами и полицейскими. В результате стычек в Нацполиции назначили служебную проверку.



"Мы говорим не только об этом инциденте , мы прекрасно понимаем предыдущие инциденты. Поэтому фракция "Голос" инициирует проведение внеочередного пленарного заседания, на котором должен быть вынесен один единственный вопрос - об отставке Авакова. Потому что шесть лет он является министром, несет персональную ответственность за нереформированную полицию, которая вчера, в том числе бывшая "беркутня" в форме новой полиции ногами била митингующих, била под зданием суда на мирном протесте", - отметил нардеп.

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По его словам, депутаты "Голоса" в ближайшее время начнут сбор подписей за проведение внеочередного заседания.



Лозинский также добавил, что нардепы имеют право инициировать отставку министра.



"Как только постановление (об увольнении Авакова) попадает в повестку дня и набирает 226 - мы говорим министру Авакову "до свидания". Это функция парламента назначать министров... То, что все сейчас решается в Офисе Президента и люди уже забыли, кто кого назначает - это самая большая проблема и президента Зеленского и монобольшинства", - подчеркнул Лозинский.

Напомним, президент Зеленский прокомментировал возможную отставку Авакова.

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