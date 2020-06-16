Спасти ребенка удалось благодаря оперативным действиям полицейских. Но мальчик в тяжелом состоянии.

В Запорожье пьяный отец несколько раз ударил ножом 2-летнего сына

В Запорожье пьяный отец несколько раз ударил ножом 2-летнего сына

В Запорожье пьяный отец ударил ножом 2-летнего сына. Спасти ребенка помогли оперативные действия полицейских. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Читай также: Под Житомиром копы вытащили из-под поезда мать с 5-летней дочкой

“16 июня около часа ночи в Новониколаевское отделение полиции ГУНП в Запорожской области позвонила жительница района. Шокированная женщина сообщила, что ее сожитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, во время внезапно возникшей ссоры несколько раз ударил ножом их 2-летнего сына“, - говорится в сообщении.

Сотрудники патрульной полиции срочно выехали на вызов и прибыли на место раньше медиков скорой помощи. Оценив ситуацию, копы поняли, что действовать надо незамедлительно, поскольку жизнь ребенка была в опасности.

Инспекторы группы реагирования патрульной полиции старший лейтенант полиции Сергей Ивкин и старший сержант полиции Геннадий Кагадий разместили раненого мальчика с матерью в своем служебном автомобиле и отправились в местную больницу. Благодаря быстрым действиям полицейских пострадавшего ребенка своевременно доставили в медицинское учреждение, где ему оказали неотложную медицинскую помощь, - рассказали в полиции.

Читай также: В Северодонецке полицейский сбросил жену из четвертого этажа

В настоящее время ребенок находится в реанимационном отделении, состояние его остается стабильно тяжелым. Отца, 1974 года рождения, который нанес телесные повреждения ребенку, задержали сотрудники следственно-оперативной группы Новониколаевского отделения полиции. Объяснить причины своего поступка он не смог.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.3 ст. 15 (Неоконченное покушение на преступление), п. 2 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство малолетнего ребенка) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в Белой Церкви отчим выбросил из окна своего пасынка. Сообщается, что 5-летнего ребенка с окровавленной головой обнаружила у дома местная жительница. Она же и позвонила полицейским.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.