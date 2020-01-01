Один из самых богатых в Раде –"слуга народа" Герус

Председатель энергетического комитета Верховной Рады, нардеп Андрей Герус благодаря созданию кризиса в энергетике монетизировал свой пост и в 2019 году стал одним из самых богатых депутатов фракции “Слуга народа“. Об этом написал народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook, пишет Обозреватель.

“С огромным оптимизмом узнал, что коллега Герус с 38 млн грн состояния уверенно входит в тройку самых богатых в Слуге Народа. Вот что значит фарт в карточной игре!“ – написал Кучеренко.

Депутат также напомнил, что в настоящее время энергетическая отрасль в глубоком кризисе благодаря действиям Андрея Геруса и введенным по его инициативе коррупционным схемам в интересах олигарха Игоря Коломойского, а государство теряет миллиарды.

“Уже 9 месяцев энергорынок обворовывают малоизвестные трейдеры, приближенные к Герусу. Торгуют воздухом. Перепродают электроэнергию государственных производителей с большой маржой. Покупают у госпроизводителя и продают Укрзалізниці. Преступное открытие импорта электроэнергии из России позволило отдельным заводам, преимущественно ферросплавным, сэкономить до 5 млрд грн. другой вопрос, что все без исключения госкомпании этого рынка ушли в миллиардные убытки. “Центрэнерго“, на который менеджмент предназначался Кабмином, когда Андрей был представителем Президента в Кабмине и мог указать на того “кто понятен“, вывел 4 млрд грн по информации ФГИ. А по информации уважаемых журналистов со Схем и БИГУС, эти деньги осели в руках конкретного олигарха“, – написал Кучеренко.

По его мнению, Андрей Герус удачно конвертировал возможности своего поста в увеличение собственных средств.

“Богатый тот, кто умеет хорошо монетизировать свои навыки или свой пост. Мне жаль адептов Геруса, которые протягивали импорт из России, которые покорно вносили правки в законодательство, открывало торговлю воздухом на рынке электроэнергии, которые собираются “п**ть зеленых“, которые подарили нам “независимый регулятор“ и нелепый “анбандлинг“. Глядя на его декларацию и вашу, сочувствую – мог бы и поделиться!“ – написал Кучеренко.

Пост об Андрее Герусе

Пост об Андрее Герусе

Как сообщалось, в декабре 2019 исключенная из фракции “Слуга народа“ депутат Анна Скороход обвинила Андрея Геруса в получении 400 тыс. долларов взятки за внесение поправки, которая позволяет покупать и продавать электричество в РФ по суточным контрактам.

Пролоббированная Герусом поправка к закону о рынке электроэнергии позволила начать импорт электроэнергии из России.

В 1 квартале Украина импортировала из РФ 54 млн кВт-ч электроэнергии и более 150 млн кВт-ч из Беларуси, что было одной из главных причин начала глубокого кризиса в энергетическом секторе страны. В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко обнародовал информацию о коррупционной схеме по поставкам электроэнергии “Укрзалізниці“, на которой ее инициаторы заработали более 300 млн грн. Среди причастных к схеме назывались председатель парламентского комитета по энергетике Андрей Герус, член НКРЕКП Дмитрий Коваленко.

5 июня Печерский райсуд Киева обязал ГПУ начать уголовное производство по факту государственной измены Андрея Геруса за инициирование импорта электроэнергии из России. Отмечается, что его действия привели к ослаблению обороноспособности и безопасности Украины.

Напомним, Герус в декларации за 2019 также указал карточный долг в размере 3 млн гривен. При этом в СМИ попала его переписка с юристами, где он консультировался о возможности скрыть свои долги.