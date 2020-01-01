Украину снова накроют летние грозы

Синоптики рассказали, какой будет погода 17 июня.

В среду, 17 июня, в Украине будет умеренно тепло. Между тем, вероятны грозы и дожди.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе страны 17 июня ожидаются грозы и шквалы. Воздух прогреется до +26 градусов. Ночью также будет тепло - до +16 градусов.

Восточной Украине сегодня обещают жаркий день. В Луганской области ожидается переменчивая облачность. В остальных областях на протяжении дня вероятны грозы обильные осадки. На улице +29…+32, а ночью - до +20.

Южным регионам будет жарко, но облачно. Синоптики обещают грозы. Температура воздуха от +24…+29 градусов. Ночью на улице будет до +18.

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В северной части страны сегодня также будет жарко. По данным синоптиков, на протяжении дня температура будет держаться на уровне +25…+28 градусов, а ночью - до +18 градусов. Вероятны грозы

В Центральной Украине также ожидаются летние грозы. Между тем, воздух прогреется от +26…+29 градусов по Цельсию. В ночное время на улице будет +19 градусов.

В Киеве 17 июня воздух прогреется до +29 градусов по Цельсию. Вероятны грозы и шквальный ветер. Ночью столбик термометра опустится до +18 градусов.

Напомним, в Карпатах поднявшаяся река отрезала от мира две группы туристов. Сразу две туристические группы пришлось выручать спасателям и местным жителям.

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