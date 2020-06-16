СБУ раскрыла масштабную сеть ботоферм в Украине, работавших на РФ

В "армии" кибер-преступников насчитывалось более 10 тысяч ботов, от имени которых распространялся антиукраинский контент.

Служба безопасности Украины блокировала межрегиональную сеть ботоферм в Киеве и ряде областей, которой руководили из Российской Федерации. Об этом информирует пресс-центр СБУ.

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Сообщается, что возможности сети позволяли генерировать фейки от имени более чем 10 тысяч ботов. Организаторы ботофермы пользовались не только учетными записями в социальных сетях и электронной почтой, но также электронными кошельками с фейковыми персональными данными. Работники ботоферм были обеспечены всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением.

Оперативники спецслужбы установили, что для регистрации аккаунтов злоумышленники использовали, кроме украинских, также российские и европейские SIM-карты мобильных операторов. При этом в СБУ подчеркивают, что в Европе их преимущественно невозможно приобрести без идентификации граждан, а в РФ также без содействия со стороны спецслужб.

Выполняя заказ на эскалацию конфликта на востоке Украины, организаторы ботоферм осуществляли информационные “вбросы“, способствовали распространению негативных настроений и дискредитировали украинскую власть как внутри страны, так и за ее пределами, - рассказали в СБУ.

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Разоблачение сети ботоферм занимались правоохранители Киева, Львовской, Черниговской, Сумской и Одесской областей. Всего в рамках уголовных производств проведены одновременные обыски по 12 адресам, где было расположено оборудование. Доказательства причастности конкретных лиц к противоправной деятельности изъяты, в том числе более 40 тысяч SIM-карт мобильных операторов. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, на прошлой неделе СБУ раскрыла спецгруппу, проводившую информатаки против Украины. Одно из подразделений группировки “ЛНР“ под кураторством из РФ занималось информационной войной против Украины.

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