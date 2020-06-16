Дело Гандзюк: Адвокаты Мангера объявили отвод судьи.

Защита подозреваемого в организации нападения на Екатерину Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера объявили отвод судьи. В связи с этим заседание по избранию меры пресечения Мангеру отложили. Об этом адвокат Дмитрий Ильченко сообщил журналистам "УП".

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"Мы объявили отвод судьи, так как при распределении дела 18 из 20 судей Печерского суда изъяли из автоматического распределения", - отметил Ильченко.



По словам адвоката, они намерены до 17 часов ждать возле здания суда, пока определится новый судья, который рассмотрит отвод.

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Ильченко также заявил, что Мангеру перед началом заседания оказали медицинскую помощь. Они намерены обратиться к медикам в Киеве, чтобы те дали оценку состоянию подозреваемого.



По словам адвоката, даже в случае, если медики скажут о неудовлетворительном состоянии здоровья, Мангер намерен принимать участие в судебном процессе.



Напомним, сегодня утром Владислав Мангер был задержан сотрудниками СБУ для привода на судебное заседание.

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