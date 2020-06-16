Для Порошенко будут просить арест с правом на залог в 10 миллионов

Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту состоится 18 июня.

Офис Генпрокурора будет ходатайствовать перед судом об аресте экс-президента Петра Порошенко с правом внесения залога суммой в 10 миллионов гривен в деле о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом в пресс-службе ОГП рассказал журналистам УП.

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Адвокат Порошенко Ильи Новикова сообщил, что заседание по избранию меры пресечения экс-президенту начнется на 15:15 18 июня в Печерском суде.



Новиков подчеркнул, что Порошенко явится на заседание, несмотря на смерть его отца.



Напомним, у Петра Порошенко умер отец.

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