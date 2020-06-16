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Для Порошенко будут просить арест с правом на залог в 10 миллионов

Комментариев: 7
Заседание по избранию меры пресечения экс-президенту состоится 18 июня.
Экс-президент петр Порошенко
Экс-президент петр Порошенко
EPA/UPG

Офис Генпрокурора будет ходатайствовать перед судом об аресте экс-президента Петра Порошенко с правом внесения залога суммой в 10 миллионов гривен в деле о назначении заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко. Об этом в пресс-службе ОГП рассказал журналистам УП.

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Адвокат Порошенко Ильи Новикова сообщил, что заседание по избранию меры пресечения экс-президенту начнется на 15:15 18 июня в Печерском суде.

Новиков подчеркнул, что Порошенко явится на заседание, несмотря на смерть его отца.

Напомним, у Петра Порошенко умер отец.

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Теги: Порошенко, мера пресечения, СИЗО, экс-президент, залог
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Комментариев (7)
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ДонКарлитоUA    16.06.2020, 17:45
Оценка:  -27
ДонКарлитоUA
Да имейте вы совесть,нелюди!Ведь Педя ещё не отвёз своего свежескопытившегося папса в фамильный скотомогильник Пидоpoшенко на Зверинецком кладбище и не набухался как следует!
Woodbrother    16.06.2020, 18:13
Оценка:  -2
Woodbrother
Вонючий рассейский ватник , здесь водки нет, вали на свою родину, на де_рьмовую московию.
zurbuk    16.06.2020, 17:45
Оценка:  +1
zurbuk
Тупая бубочка думает что он пожизненный президент, подождём как после следующих выборов он переедет к деду Лукьяну.Учитывая предупреждение Европарламента смыться за бугор ему не светит.Только в Ростов.
ДонКарлитоUA    16.06.2020, 17:42
Оценка:  -26
ДонКарлитоUA
Да имейте вы совесть,нелюди!Педя ведь ещё своего папса на Зверинецкий скотомогильник не отвёз и не набухался на поминках!
СтальнаяКрыса    16.06.2020, 18:16
Оценка:  -1
СтальнаяКрыса
И тебя ещё cyкy в крематорий не отправили, а надо бы!
rafa84    16.06.2020, 17:22
Оценка:  +2
rafa84
Какой смысл назначать долларовому миллиардеру, залог в 10 миллионов гривен???
Woodbrother    16.06.2020, 18:06
Оценка:  +1
Woodbrother
Кто то из слуг народа мечтает об элитном лимузине.
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