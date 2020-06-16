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Стерненко изменили адрес домашнего ареста

Комментариев: 4
Киевский суд срочно переназначил адрес, по которому должен находиться активист.
Стерненко изменили адрес домашнего ареста
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Стерненко изменили адрес домашнего ареста
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Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу одесского активиста Сергея Стерненко. Ему сменили место отбывания домашнего ареста, заменив воинскую часть в Одессе, где он официально “прописан“ на место фактического проживания Стерненко в Киеве. Об этом пишет “Громадське“ со ссылкой на решение судьи, объявленное в зале.

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Отмечается, что ранее Стерненко заявлял о невозможности выполнить изначальное решение суда, поскольку в воинскую часть, где ему назначили отбывать домашний арест, его просто не пустили бы.

Сегодняшнее решение об изменении места отбывания меры пресечения (изменение адреса домашнего ареста) приняла судья Елена Мелешак. Однако, по словам Стерненко, она не имела права менять решение другого судьи – Владимира Бугеля – который изначально утвердил меру пресечения в понедельник, 15 июня.

Напомним, вчера суд назначил Стерненко круглосуточный домашний арест. Судья полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

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Теги: Стерненко, суд, домашний арест, Киев, Одесса
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Комментариев (4)
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ДонКарлитоUA    16.06.2020, 17:59
Оценка:  -24
ДонКарлитоUA
Наконец-то этот бомж-сексот сбу и по-совместительству убийца,сможет исполнить решение суда.Если же ему в окно кто-нибудь шмальнёт из РПО,будет неплохо.А нет,то пусть ждёт что ему суд присудит за умышленное убийство.
СтальнаяКрыса    16.06.2020, 18:11
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Пожелаю чтобы на тебя вечером напали и избили до инвалидности. Чтобы потом даже на компьютере работать не смог.
Жеральд    16.06.2020, 17:54
Оценка:  +1
Жеральд
Влада дограється
zadneprohodchik    16.06.2020, 17:54
Оценка:  -4
zadneprohodchik
кто это?
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