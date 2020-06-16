Стерненко изменили адрес домашнего ареста

Киевский суд срочно переназначил адрес, по которому должен находиться активист.

Шевченковский районный суд Киева удовлетворил ходатайство прокурора по делу одесского активиста Сергея Стерненко. Ему сменили место отбывания домашнего ареста, заменив воинскую часть в Одессе, где он официально “прописан“ на место фактического проживания Стерненко в Киеве. Об этом пишет “Громадське“ со ссылкой на решение судьи, объявленное в зале.

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Отмечается, что ранее Стерненко заявлял о невозможности выполнить изначальное решение суда, поскольку в воинскую часть, где ему назначили отбывать домашний арест, его просто не пустили бы.

Сегодняшнее решение об изменении места отбывания меры пресечения (изменение адреса домашнего ареста) приняла судья Елена Мелешак. Однако, по словам Стерненко, она не имела права менять решение другого судьи – Владимира Бугеля – который изначально утвердил меру пресечения в понедельник, 15 июня.

Напомним, вчера суд назначил Стерненко круглосуточный домашний арест. Судья полностью удовлетворил ходатайство прокуроров.

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