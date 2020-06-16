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Лукашенко прислал Зеленскому дары и позвал к себе в Беларусь

Комментариев: 3
Белорусский лидер официально пригласил президента Украины осуществить официальный визит в Беларусь.
Лукашенко зовет Зеленского к себе
Лукашенко зовет Зеленского к себе
president.gov.ua

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заместителю главы Офиса Президента Игорю Жовкве официальное приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Украине.

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В ходе встречи Жовква и Сокол обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и культуры. Также поднимался вопрос подготовки к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который должен состояться в октябре текущего года в Гродно. Помимо этого обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и Украины во время их встречи в Житомире 4 октября прошлого года.

Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов, - сообщает пресс-служба посольства.

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В ходе встречи дипломаты также передали для Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены белорусские вышиванки – подарок от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что белорусы не готовы к президенту-женщине. Он абсолютно убежден, что белорусы изберут новым главой государства “мужика“.

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Теги: Лукашенко, Беларусь, посольство, Зеленский, президент, Офис президента
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Комментариев (3)
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ДонКарлитоUA    16.06.2020, 18:12
Оценка:  0
ДонКарлитоUA
Зе,двигай к Бацьке.Всё-равно"первая леди"неизвестно когда оклемается.А в Беларуси хоть коров за цыцьки потягаешь,поработав там дояром на пол-ставки.
Свидома-Погань    16.06.2020, 17:39
Оценка:  -24
Свидома-Погань
Я согласен Зеленского обменять на Лукашенко.
Woodbrother    16.06.2020, 18:10
Оценка:  -2
Woodbrother
Зачем вам на вашем вонючем тамбове Бацько чужой страны ?
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