Лукашенко прислал Зеленскому дары и позвал к себе в Беларусь

Белорусский лидер официально пригласил президента Украины осуществить официальный визит в Беларусь.

Посол Беларуси в Украине Игорь Сокол передал заместителю главы Офиса Президента Игорю Жовкве официальное приглашение президента Беларуси Александра Лукашенко президенту Украины Владимиру Зеленскому посетить Беларусь с официальным визитом. Об этом сообщает пресс-служба белорусского посольства в Украине.

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В ходе встречи Жовква и Сокол обсудили состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере торговли и культуры. Также поднимался вопрос подготовки к III Форуму регионов Беларуси и Украины, который должен состояться в октябре текущего года в Гродно. Помимо этого обсуждалась реализация договоренностей, достигнутых президентами Беларуси и Украины во время их встречи в Житомире 4 октября прошлого года.

Украинской стороне передано приглашение Президента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко в адрес Президента Украины В.А. Зеленского посетить Беларусь с официальным визитом в 2020 году и принять участие в III Форуме регионов, - сообщает пресс-служба посольства.

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В ходе встречи дипломаты также передали для Президента Украины Владимира Зеленского и его супруги Елены белорусские вышиванки – подарок от Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко.

Напомним, Лукашенко заявил, что белорусы не готовы к президенту-женщине. Он абсолютно убежден, что белорусы изберут новым главой государства “мужика“.

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