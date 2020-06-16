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Холодницкого могут отстранить с должности главы САП

Комментариев: 1
В отношении руководителя САП назначено дисциплинарное производство.
Глава САП Назар Холодницкий
Глава САП Назар Холодницкий
Назар Холодницкий/FB

В отношении главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого открыто дисциплинарное производство. 17 июня пройдет заседание кадровой комиссии, которая рассмотрит вопрос о его отстранении на время расследования.

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Об этом сам Холодницкий сообщил на своей странице в Facebook. 

Холодницкий опубликовал документы, которые получил из Офиса генпрокурора. Они касаются открытия дисциплинарного производства и времени и месте рассмотрения жалобы кадровой комиссией.

“Ну что же ... Может хоть завтра узнаю в чем суть и почему все так секретно...“.

 



Напомним, СМИ указали на 10 нестыковок в деле о 6-миллионой взятке руководителям НАБУ и САП.

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Комментариев (1)
Woodbrother    16.06.2020, 18:14
Оценка:  0
Woodbrother
Мешает слугам тырить и отмывать в оффшорах.
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