Полиция накрыла банду, угонявшую элитные автомобили

Преступную группу возглавлял ранее судимый уроженец Крыма.

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Столичная полиция обезвредила преступную группировку, которая промышляла угонами элитных автомобилей в Киеве и области. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

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Правоохранителями установлена ​​причастность злоумышленников к 9 фактам незаконного завладения автомобилями марки “Toyota“ на территории Киева и Киевской области в 2019 - 2020 годах. Сумма ущерба составляет около 6 млн. гривен.

Установлено, что роли и функции каждого участника группы были четко распределены. Организатором и соорганизатором группы стали уроженцы АР Крым, 47-ми и 28-ми лет соответственно. Организатор группы – ранее неоднократно судим. Также установлено участие в группе шесть исполнителей – уроженцев АР Крым, Запорожья, Киева и другого государства, - рассказали в полиции.

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Во время похищения автомобилей участники группы использовали самые современные технологии для открытия и приведения в действие двигателя. Также злоумышленники подделывали или заменяли идентификационные номера агрегатов на похищенных автомобилях и реализовывали автомобили-“двойники“.

Также участники группы требовали от потерпевших деньги за возврат угнанного автомобиля. Если владелец отказывался, сдавали похищенный транспорт на разборку.

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15 июня бойцы спецподразделения КОРД задержали участников преступной группы. В ходе проведенных при этом обысков обнаружены и изъяты вещественные доказательства, в частности – номерные знаки, радиостанции, устройства для подавления, инструменты и приборы для взлома замков автомобиля, сигнала, детекторы поля, кодграберы и другие предметы.

Кроме того, во время обысков на Киевщине, в Запорожье и на Прикарпатье обнаружены ранее похищенные транспортные средства. Сейчас полицейские проверяют возможную причастность этой группой к автоугонам в прошлые годы.

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Печерским районным судом города Киева уже избраны меры пресечения трем злоумышленникам. 47-летнему организатору – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 2,5 млн гривен, соорганизатору – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 3,5 млн гривен, одному из исполнителей – содержание под стражей с альтернативой внесения залога в размере 400 тысяч гривен.

Относительно других участников преступной группы решается вопрос о уведомление о подозрении и избрании меры пресечения.

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Досудебное следствие, начатое по признакам состава уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины, продолжается. Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в Киеве пьяный парень угнал автомобиль иностранного посла. Столичные полицейские оперативно задержали 21-летнего угонщика.

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