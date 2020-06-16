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Глава Львовской ОГА возглавил областную ячейку "Слуги Народа"

Комментариев: 1
Высший совет партии одобрил кандидатуру Максима Козицкого.
ГлаваЛьвовской ОГА Максим Козицкий
ГлаваЛьвовской ОГА Максим Козицкий
Максим Козицкий/FB

Руководитель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий стал главой Львовской партийной организации "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба партии.

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Решение о назначении Козицкого главой областной ячейки было принято на конференции региональной партийной организации. Высший совет партии утвердил его кандидатуру. 

"Я общался с президентом, с лидерами партии и полностью разделяю их видение на развитие страны: здоровый прагматизм, минимум популизма, закон превыше всего. И поэтому я принял решение влиться в партию "Слуга народа" и возглавить процесс ее создания на Львовщине, как политик и государственный деятель", - цитирует пресс-служба Козицкого.

Козицкий был назначен главой Львовской ОГА в феврале 2020. До этого он занимался бизнесом в области зеленой энергетики.

Напомним, Киевскую ячейку партии "Слуга Народа" возглавил нардеп Николай Тищенко.

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Теги: Львовская область, Козицкий, ОГА, Слуга Народа
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Комментариев (1)
Woodbrother    16.06.2020, 18:15
Оценка:  0
Woodbrother
Кому эта отстойная фигня интересна. Это стадо дяди Бени не знает да же как зовут их премьер министра.
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