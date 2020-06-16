Глава Львовской ОГА возглавил областную ячейку "Слуги Народа"

Высший совет партии одобрил кандидатуру Максима Козицкого.

Руководитель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий стал главой Львовской партийной организации "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба партии.

Читай также: В Раде появился новый депутат

Решение о назначении Козицкого главой областной ячейки было принято на конференции региональной партийной организации. Высший совет партии утвердил его кандидатуру.



"Я общался с президентом, с лидерами партии и полностью разделяю их видение на развитие страны: здоровый прагматизм, минимум популизма, закон превыше всего. И поэтому я принял решение влиться в партию "Слуга народа" и возглавить процесс ее создания на Львовщине, как политик и государственный деятель", - цитирует пресс-служба Козицкого.



Козицкий был назначен главой Львовской ОГА в феврале 2020. До этого он занимался бизнесом в области зеленой энергетики.



Напомним, Киевскую ячейку партии "Слуга Народа" возглавил нардеп Николай Тищенко.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.