На Одесчине отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы

Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу и изнасиловал падчерицу.

В Подольском районе Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-службе местной прокуратуры.

Согласно сообщению, 36-летнего мужчину уже взяли под стражу.

"По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении своей 14-летней падчерицы", – сообщили в прокуратуре.

Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Ранее Корреспондент писал, что на Николаевщине ранее судимый мужчина насиловал малолетнюю падчерицу. Об издевательстве над ребенком 9 июня рассказал дядя девочки.

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