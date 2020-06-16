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На Одесчине отчима подозревают в изнасиловании малолетней падчерицы

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Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил физическую силу и изнасиловал падчерицу.
Мужчине грозит уголовная ответственность
Мужчине грозит уголовная ответственность
zakarpatpost.net
 
В Подольском районе Одесской области мужчину подозревают в изнасиловании 14-летней падчерицы. Об этом сообщает пресс-службе местной прокуратуры.
 
Согласно сообщению, 36-летнего мужчину уже взяли под стражу.
 
"По версии следствия, вечером 5 июня злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения и применяя физическую силу, совершил действия сексуального характера в отношении своей 14-летней падчерицы", – сообщили в прокуратуре.
 
Если вину мужчины докажут, то ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
 
Ранее Корреспондент писал, что на Николаевщине ранее судимый мужчина насиловал малолетнюю падчерицу. Об издевательстве над ребенком 9 июня рассказал дядя девочки.
 
Напомним, в Сумской области мужчина три года насиловал 10-летнюю падчерицу. К правоохранителям обратилась мать девочки. 
 

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Теги: педофилия, изнасилование, Одесская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
ДонКарлитоUA    16.06.2020, 19:05
Оценка:  -23
ДонКарлитоUA
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