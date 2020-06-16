Зеленский собрался спасать новые дороги от перегруженных фур

Президент поручил МВД и СБУ заняться проблемой перегруженных грузовиков и анонсировал реформу Укртрансбезопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от правительства и силовых органов защитить дороги страны от перегруженных фур. Этой проблеме было посвящено селекторное совещание, в котором помимо президента приняли участие премьер-министр Денис Шмыгаль, министры внутренних дел Арсен Аваков и инфраструктуры Владислав Криклий, председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов и руководитель Укравтодора Александр Кубраков, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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По словам Главы государства, статистика свидетельствует, что в последние несколько лет почти каждый второй трейлер, который ездит по украинским автодорогам, перегружен.

Я не думал, что кроме программы под названием “Большая стройка“ в нашей стране, которую очень сложно было поднять на ноги, будет отдельная большая проблема – как защитить часть этой программы, а именно – дороги в стране, - отметил Владимир Зеленский.

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Президент заявил, что проблема с перегруженными фурами фиксируется уже даже на новых дорогах, которые начали строить в рамках программы “Большая стройка“.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что в этом году инспекторы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) работают круглосуточно. С 12 мая они составили почти 900 актов о превышении габаритно-весовых параметров, а сумма штрафов за этот период составляет более 190 тыс. евро.

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Глава правительства сообщил о планах с 1 октября увеличить на 200 человек количество инспекторов, которые будут дежурить на дорогах. Сейчас их 141 по всей стране. Кроме того, на дорогах действуют девять комплексов весового контроля. До 25 июня их будет 19, а с 1 октября - 78.

Также, по словам премьер-министра, планируется предоставить органам местной власти право устанавливать автоматические комплексы габаритного контроля. Часть штрафов при этом будет направляться в местные бюджеты для восстановления дорог.

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В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что из-за законодательных ограничений работники Укртрансбезопасности не могут самостоятельно контролировать соблюдение габаритно-весовых ограничений и эффективно действуют только в сотрудничестве с полицией. К тому же из-за низких зарплат инспекторов ведомства там существуют высокие коррупционные риски.

Глава МВД предложил передать патрульной полиции контроль над соблюдением безопасности на дорогах, в том числе – габаритно-весовой контроль.

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Президент Зеленский согласился с этим предложением и дал задание Министерству внутренних дел сделать возможным выполнение полицией функций Укртрансбезопасности в части контроля габаритно-весовых ограничений. Также глава государства предложил СБУ присоединиться к борьбе с проблемой перегруженности дорог.

Я хотел бы, чтобы вы организовали совместную работу со Службой безопасности Украины: сделать все мероприятия предотвращения нарушения норм габаритно-весового контроля, прежде всего на дорогах общего пользования, - обратился Зеленский к главе МВД.

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Глава СБУ Иван Баканов поддержал президентскую инициативу и выразил готовность присоединиться к такой работе.

В контексте борьбы с перегруженностью дорог Владимир Зеленский также отметил необходимость реформирования Укртрансбезопасности.

С завтрашнего дня нам нужно совместно работать, чтобы сохранить наши дороги. Нет смысла строить дороги, которые сразу разрушают. Надо сохранить то, что имеем, и приумножить новой качественной инфраструктурой. Тогда “Большая стройка“ поможет каждому украинцу, - подытожил Владимир Зеленский.

Напомним, Зеленский в Чернигове потребовал ускорить “Большую стройку“. Президент ознакомился с ходом реконструкции дорожной и медицинской инфраструктуры региона.

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