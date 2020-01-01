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На Донбассе СБУ предотвратила заказное убийство за $140 тысяч

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Мужчина за $140 тысяч "заказал" частного предпринимателя на Донетчине.
Организатора задержали на конспиративной квартире
Организатора задержали на конспиративной квартире
СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области, который пытался организовать убийство бизнесмена. Жизнь своего врага он оценил в 140 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ

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Оперативники спецслужбы узнали, что житель Бахмута нанял посредника для поиска киллеров, которые должны были убить его местного бизнесмена и членов его семьи. Таким образом заказчик решил присвоить деньги педпринимателя, когда узнал, что он хранит дома до 500 000 долларов. 

В рамках спецоперации сотрудники СБУ имитировали убийство бизнесмена вместе с женой и сыном, и тогда заказчику показали постановочные фото и сообщили о "ликвидации". Его задержали на конспиративной картире.

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Правоохранители открыли кголовное производство по части 1 статьи 14 (приготовление к преступлению), части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УКУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

СБУ


Напомним, в Херсоне полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика.

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Теги: СБУ, задержание, килллер, убийство, Донбасс
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