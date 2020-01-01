На Донбассе СБУ предотвратила заказное убийство за $140 тысяч

Мужчина за $140 тысяч "заказал" частного предпринимателя на Донетчине.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали жителя Донецкой области, который пытался организовать убийство бизнесмена. Жизнь своего врага он оценил в 140 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Оперативники спецслужбы узнали, что житель Бахмута нанял посредника для поиска киллеров, которые должны были убить его местного бизнесмена и членов его семьи. Таким образом заказчик решил присвоить деньги педпринимателя, когда узнал, что он хранит дома до 500 000 долларов.



В рамках спецоперации сотрудники СБУ имитировали убийство бизнесмена вместе с женой и сыном, и тогда заказчику показали постановочные фото и сообщили о "ликвидации". Его задержали на конспиративной картире.

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Правоохранители открыли кголовное производство по части 1 статьи 14 (приготовление к преступлению), части 2 статьи 115 (умышленное убийство) УКУ. В ближайшее время суд изберет подозреваемому меру пресечения.

СБУ

Напомним, в Херсоне полицейские инсценировали убийство, чтобы поймать заказчика.

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