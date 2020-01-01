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Зеленский ответил на петицию антипрививочников

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На сайте президента появился ответ на петицию, призывавшую Зеленского не допустить принудительной вакцинации.
Владимир Зеленский ответил на петицию
Владимир Зеленский ответил на петицию
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию, авторы которой требовали не допустить принудительной вакцинации в Украине. Ответ опубликован на официальном вэб-портале главы государства.

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14 мая на сайте президента появилась петиция, автор которой указал на то, что действующее законодательство предусматривает согласие пациента на любое медицинское вмешательство. В этой связи автор обращения попросил Зеленского не допустить проведения принудительного тестирования или вакцинации граждан Украины, учитывая карантинные меры.

Когда петиция собрала 25 тысяч подписей, на нее отреагировал президент.

В своем ответе он подчеркнул, что обязательных тестирований и прививок от украинцев требуют несколько законов.

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Например, по Конституции, украинцы обязаны не только заботиться о своем здоровье и здоровье детей, но и не вредить здоровью других граждан, проходя профилактические медицинские осмотры и делая прививки.

Согласно закону “Основы законодательства Украины об охране здоровья“, в отношении отдельных особо опасных инфекционных заболеваний могут осуществляться обязательные медицинские осмотры, профилактические прививки, лечебные и карантинные мероприятия.

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А закон “О защите населения от инфекционных болезней“ предусматривает, что в случае угрозы возникновения особо опасной инфекционной болезни или ее массового распространения могут проводиться обязательные профилактические прививки против этой инфекционной болезни.

При этом Зеленский обращает внимание, что лица, виновные в нарушении законодательства о защите населения от инфекционных болезней, несут ответственность.

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Также президент напомнил, что в 2019 году Всемирная организация здравоохранения внесла в ежегодный список глобальных угроз человечеству отказ от вакцинации.

По словам Зеленского, в Украине сейчас действуют обновленные медицинские стандарты оказания медицинской помощи в случае коронавирусной инфекции. Согласно им, если симптомы пациента характерны для этого заболевания или для пациентов с подозрением на пневмонию, в отношении него проводится обязательное лабораторное тестирование.

Напомним, Зеленский ответил на петицию о домашнем насилии. Президент пообещал поспособствовать внедрению в украинское законодательство Стамбульской конвенции.

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Теги: Зеленский, президент, петиция, прививки, вакцинация, коронавирус, антипрививочники
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