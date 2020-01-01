Шпагат, петроглиф и бой с питоном: фото дня

Подборка самых ярких новостных фотографий и иллюстраций событий сегодняшнего дня, 16 июня 2020 года.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фото происшествий 16 июня.

Вашему вниманию представляем кадры, как в KFC-авто отказались обслужить мужчину на конной повозке, а змеелов из США снял кровавый бой с 5-метровым питоном.

Оля Полякова порыбачила в микрошортах, а победительница Холостяка села на шпагат между двумя авто.

Ученые в Мексике расшифровали загадочный древний петроглиф, а во Франции облили краской бюст де Голля.

Смотрите, как американец на новой Toyota Supra попал в ДТП после выезда из салона, а Брайан Остин Грин закрутил роман с порноактрисой.

Белкалис Марленис Альманзар сделала новое тату и пожаловалась на боль, а Alyona Alyona раскрыла свой вес и решила худеть.

В Одессе водитель потерял сознание и совершил ДТП, а в Украину приехали 90 канадских военных инструкторов.

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